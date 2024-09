Mit Einsätzen war aufgrund des anhaltenden Dauerregens zu rechnen, gegen 16 Uhr ereilte die Feuerwehr Knittelfeld sodann die Alarmierung „Wassereintritt in einem mehrstöckigen Gebäude“. Grund für den Eintritt war eine undichte Stelle am Dach. Während sich Hauptbrandinspektor Reinhard Pirkwieser, der den Einsatz leitete, ein Lagebild vom gesamten Gebäude verschaffte, wurde parallel die Teleskopbühne vor dem Haus in Stellung gebracht, um Planen und Sandsäcke auf das Dach zu transportieren. Nach rund einer Stunde konnten die 14 im Einsatz stehenden Feuerwehrkräfte den betroffenen Teil provisorisch abdichten und wieder ins Rüsthaus einrücken.