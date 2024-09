Wenn 13 Blaskapellen bei strahlendem Sonnenschein in herrlicher Umgebung gleichzeitig das Lied „An Tagen wie diesen“ intonieren, beschert das den Gästen Gänsehautmomente. So geschehen am Samstag in St. Marein-Feistritz. Der Musikverein St. Marein lud anlässlich seines 170-jährigen Bestehens zu einem großen Jubiläumsfest. Neben den Kapellen aus dem Blasmusikverband Knittelfeld reisten weitere befreundete Musikvereine an. Den weitesten Weg hatte die Partnerkapelle aus Wolfertschwenden im Allgäu.