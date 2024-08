Vom Vorwurf der Abzocke bis zu Verständnis für die Betreiber des kleinen Einkaufszentrums Kolibri in Knittelfeld reichen die Reaktionen in sozialen Medien. Grund für die Aufregung ist eine neu installierte Überwachung der Parkzeiten mit Kameras, in deren Folge es zu Hunderten Strafen gekommen ist. Die Kleine Zeitung hat die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem ungewöhnlichen Fall zusammengefasst.