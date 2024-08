Raus aus dem Haus, rein ins Vergnügen. Dies ist dank einer Initiative von Johann F. Auer auch für Menschen möglich, die körperlich eingeschränkt sind. Seit vier Jahren bietet der Verein „Wind in den Haaren – Radeln ohne Alter – Murtal“ Ausfahrten in Rad-Rikschas an. Insgesamt gehört dem Verein aktuell ein zehnköpfiges Team an, das in die Pedale tritt, um immobilen Menschen eine Freude zu bereiten. „Es geht darum, dass sie hinauskommen, die frische Luft spüren.“