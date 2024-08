Starköchin Cornelia Poletto und Moderator Dennis Wilms haben bereits zum zweiten Mal die Steiermark bereist, und die Erlebnisse der Reise sind nun in zwei neuen Folgen ihres Podcasts „Iss was, Hase?! – der leckerste Podcast der Welt“ zu hören. Die Steiermark-Folgen bieten den Zuhörern Einblicke in verschiedene Regionen des Bundeslands.