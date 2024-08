„Top Service Austria“: Dieses nationale Qualitätssiegel ging an die Wirtschaftskammer Steiermark, wobei Jakob Taibinger von der Wirtschaftskammer bei der Überreichung vor allem die Leistungen der Mitarbeiter in den Regionalstellen hervorgehoben hat. In den Bezirken Murtal und Murau etwa wurden im ersten Halbjahr knapp 4000 Beratungen zu den Themen Gründen, Steuern und Recht durchgeführt.