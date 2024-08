Ins Finale gehen die Arbeiten an der L 543 (Möbersdorfer Straße) in Weißkirchen. Dort wird wie berichtet an einem neuen Geh- und Radweg gearbeitet, eine Brücke über den Granitzenbach inklusive. „Nach umfangreichen Vorbereitungsarbeiten, wie das Betonieren von Fundamenten und Widerlager, konnten nun die zwei Stahlbetonfachwerk-Fertigteilträger eingehoben werden“, berichtet Verkehrsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Die Teile sind 25 Meter lang und haben ein Eigengewicht von jeweils 16 Tonnen. In rund einem Monat sollte der Geh- und Radweg von Weißkirchen nach Möbersdorf durchgehend benutzbar sein. Investiert werden rund 2,5 Millionen Euro, die Marktgemeinde übernimmt knapp die Hälfte.