Es hört sich an wie ein Lausbubenstreich: In der Gemeinde Rachau läuteten in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli die Kirchenglocken. Von drei Uhr bis halb sechs dauerte die nächtliche Ruhestörung an, weiß Pastoralreferentin Silke Brunner. Sie bedauert die Anwohner, die um ihren Schlaf gekommen sind.