Am kommenden Montag, 15. Juli, starten mit dem Einrichten der Baustelle Sanierungsarbeiten an der L 502 (St. Lambrechterstraße). Investiert wird in die Sanierung der Ortsdurchfahrt St. Lambrecht, wie es aus dem Büro von Verkehrsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang heißt. „Bis voraussichtlich Ende Oktober wird die Fahrbahn auf einer Länge von 650 Meter saniert, seitliche Betonpflaster, Flächen- und Kleinsteinpflasterungen werden erneuert beziehungsweise saniert“, informiert Lang per Presseaussendung. Die Gesamtkosten würden sich auf knapp 680.000 Euro belaufen, die Marktgemeinde übernimmt davon rund 315.000 Euro.