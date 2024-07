„Es war immer ein Wunsch von mir, ein Lokal zu führen“, erzählt Monika Steinkellner. Ein Wunsch, der nun in Erfüllung gegangen ist: Steinkellner ist seit Kurzem Pächterin der „Wolfganger Stub’n“ in St. Wolfgang am Zirbitzkogel. Offen stehen soll das Lokal Einheimischen und Gästen in der Urlaubsregion. „Das ist mir ein Anliegen. Es soll ein Treffpunkt für alle sein, ein Platz, an dem die Menschen zusammenkommen, jung und alt“, meint Steinkellner. Auf der Karten stehen Kaffee und selbstgemachte Mehlspeisen sowie kleine Imbisse. Auch kleine Feiern richtet die Neo-Wirtin aus. Die „Stub‘n“ ist Donnerstag und Freitag ab 14 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und feiertags ab 10 Uhr, bei Regenwetter ab 17 Uhr.