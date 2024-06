Am 11. und 12. Juni fand am Abteigymnasium Seckau unter dem Vorsitz von Direktor Christian Freitag die mündliche Reifeprüfung statt. 17 Maturanten und Maturantinnen konnten diese zum Haupttermin erfolgreich ablegen. Traditionell wurde danach am Freitag, dem 14. Juni, gemeinsam mit Abt Johannes Fragner, Pater Benedikt Legat, den Maturanten, Professoren, Eltern und Verwandten in der Basilika Seckau ein Dankgottesdienst gefeiert.