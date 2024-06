Mit einem Drei-Tage-Fest feierte der Musikverein „Alpenklänge“ Krakauebene sein 150-jähriges Bestandsjubiläum. Geboten wurde ein buntes Programm, Höhepunkte waren der Festakt und Gästekonzerte am Samstag sowie am Sonntag das Bezirksmusikfest, an dem 24 Musikkapellen des Blasmusikverbandes Murau teilnahmen.