Die Zahl der Spatenstiche steigt vor Wahlen traditionsgemäß an, am Mittwoch war es in Judenburg soweit. Im Westen der Stadt bricht eine neue Ära für jene Menschen an, die darauf schauen, dass die Landesstraßen in der Region in bestmöglichem Zustand sind: die 54 Mitarbeiter der Straßenmeisterei Murtal.