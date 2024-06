Im Sportzentrum Zeltweg ist es zur dritten Auflage des Ultralaufevents „Murtal24“ gekommen. Sehr zur Freude von Doris und Uwe Zitzenbacher als Organisatoren-Duo der Judenburger Sporteventagentur „EvenDZ“ hat es dabei mit rund 180 lauffreudigen Frauen und Männer einen neuen Teilnehmerrekord gegeben. An den zwei Bewerbstagen konnten die Teilnehmer ihr Freude am Laufsport aus einem breiten Wettkampfangebot – vom 5,2-Kilometer LadiesNight-Run bis zum 24-Stunden-Lauf – wählen. In der Königsdisziplin der 24 Stunden-Strapazen mit Teilnehmern aus sieben Nationen waren Alexander Weiss (LG Kirchdorf/181,3 Kilometer) und Nina Maier-Pabel (84,29 Kilometer) die fleißigsten Kilometersammler. Beim 12-Stunden-Lauf blieben „Lokalmatador“ Walter Prager (Seckau/111,05 Kilometer) und die Deutsche Dörte Enzi (Team Laufwölfe/103,75 Kilometer) siegreich. Hans-Peter Kracher (66,43 Kilometer) und Tina Langmann (42,54 Kilometer) jubelten über Tagessiege im 6-Stunden-Bewerb. Beim 2-Stunden-Event sorgten Heinz Rucker (29,44 Kilometer) und Sabine Hassler (23,17 Kilometer) für die Bestmarken.