Zu einem Frühlingskonzert hat der Singkreis Maria Buch am Wochenende eingeladen. Durch das abwechslungsreiche Programm im Gasthaus Zechner führte Bürgermeister Ewald Peer. Neben dem Singkreis unter der Leitung von Kurt Gregurka traten „Olli Ochti“, die Brüder vom vlg. Stiegler in St. Anna unter Hubert Sattler und die jungen „Brandl Briada“ aus Kleinlobming mit ihrem Leiter Michael Brandl auf. Die Gesamtleitung lag in den Händen von Karin Sonnleitner.