Ein unbekannter Mann steht im Verdacht, in Judenburg eine Geldbörse mit Bargeld, Bankomatkarte, Kreditkarte sowie E-Card von einer Frau gestohlen zu haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am 28. Februar 2024. Um 10.40 Uhr behob der unbekannte Täter mit der gestohlenen Kreditkarte an einem Bankomaten einer Bank in Fohnsdorf Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro.

Hinweise erbeten

„Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete nun eine Veröffentlichung von Lichtbildern an“, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Die Polizeiinspektion Judenburg führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise unter Tel. 059133/6300.