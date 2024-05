„Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere“, heißt es. Der alte Spruch trifft auf eine wirtschaftliche Entwicklung in Knittelfeld zu. Nicht einmal drei Jahre nach der Eröffnung muss der Werkzeug- und Gartenfachmarkt „Let‘s do it“ in der Kärntner Straße 55 wieder schließen.