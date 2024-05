Nach monatelanger Vorbereitungszeit steht die Sportstadt Zeltweg am Samstag und Sonntag einmal mehr ganz im Zeichen eines internationalen Turniers. OK-Chef Horst Waltersdorfer vom Judoteam Zeltweg freut sich über das rege Teilnehmerinteresse aus dem In- und Ausland: „Rund 800 Mädchen und Burschen aus 16 Nationen sind in den Klassen U 10 bis Allgemein genannt. In 120 unterschiedlichen Alters- und Gewichtsklassen werden Siegerinnen und Sieger ermittelt.“