Man soll die Feste feiern, wie sie fallen! Genau das tun wir bei der Kleinen Zeitung: In einer großen Tour anlässlich des 120-jährigen Bestehens der Kleinen Zeitung geht es durch die Heimat unserer Leserinnen und Leser, die natürlich eingeladen sind, mit uns zu feiern. Denn schon seit Beginn ist es unser Anliegen, nah bei den Menschen zu sein. Als inhaltlicher Nahversorger direkt dort zu sein, wo die für viele Menschen wichtigen Dinge des Lebens passieren, nämlich vor der eigenen Haustür.

Wir werfen einen kritischen Blick auf Geschehnisse in Ihrer Heimatregion, versuchen darüber hinaus Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit zu geben. Wir berichten aber auch über Blasmusikkonzerte, Einsätze der Feuerwehr in der Nachbarschaft, Geschäftseröffnungen oder Gemeinderatssitzungen.

Zudem finden Sie bei uns natürlich das Neueste aus dem Bundesland, Österreich und aus dem Rest der Welt. Nationalratswahl, Millionenpleite, Fußball-EM oder Klatsch und Tratsch aus Hollywood: Wir wollen unseren Leserinnen und Lesern ein Gesamtpaket liefern, sie quer durch alle Bereiche als treuer Partner durch den Tag begleiten.

Buntes Paket

Anlässlich unserer Geburtstagsfeier bieten wir unseren Leserinnen und Lesern ein buntes Paket, bestehend aus Information und Unterhaltung. Zum Auftakt geht es in das Murtal. Feiern Sie mit uns am 24. Mai im Gasthaus Hubmann in Kleinlobming. Einlass ist ab 17 Uhr, ab 18 Uhr spricht Oliver Pokorny, Mitglied der Chefredaktion, mit Politikberater Thomas Hofer, der aus Kathal (Gemeinde Weißkirchen) stammt und die Region somit bestens kennt. In einem Interview mit der Kleinen Zeitung hat Hofer einmal gesagt: „Wenn man große Themen nicht auch lokal denkt, hat man verloren.“ Danach wird fein geschmaust, anschließend lassen wir den Abend mit den „Brandl Buam“ musikalisch ausklingen.

Thomas Hofer, Politikberater © KK

Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil