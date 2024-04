Vor rund zwei Jahren wurde verkündet, dass Elke Florian neue Bürgermeisterin von Judenburg werden soll, am 2. Juni 2022 wurde sie zur Stadtchefin gewählt. Nun zog sie „Zweijahresbilanz“, blickte auf arbeitsreiche Monate zurück, die laut Florian dazu geführt haben, nun positiv in die Zukunft blicken zu können. Vieles sei in unterschiedlichen Bereichen gelungen.