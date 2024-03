Die Feuerwehr Kaindorf an der Sulm wurde in der Nacht zum 29. März zum Parkplatz Grottenhof gerufen. Dort hatten Unbekannte den bereits aufgebauten Osterturm in Brand gesteckt. Um ein Übergreifen auf nahe Holzhütten zu verhindern, wurde der Turm abgelöscht, so die Feuerwehr am Samstag.