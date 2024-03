Alles begann mit dem Aufbau einer Wetterstation im Garten der HAK in Judenburg. Seither werden im Rahmen eines EU-Projekts die Wetterdaten kontinuierlich aufgezeichnet, von den Schülern ausgewertet, analysiert und mit den Wetterdaten aus Triest und Koper verglichen. Bisher fand der Austausch mit der Handelsakademie „Rinaldo Carl“ in Triest und dem Gymnasium „Rinaldo Carli“ Koper online statt. Am 4. März war es endlich so weit: Die Klasse 4 BK der HAK Judenburg machte sich unter der Leitung von Nicoletta Tescaro und unterstützt von Markus Hudler per Bahn auf den Weg nach Triest.