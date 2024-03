Dem Autohaus Kaltenegger und Konrad in Weißkirchen steht nach 44 Jahren eine große Veränderung bevor: Geschäftsführerin Eva Konrad verabschiedet sich in den Ruhestand. „Während ihrer langen Zeit hat sie das Autohaus zu einem beliebten Anlaufpunkt für Autoliebhaber in der Region gemacht“, heißt es seitens der Marktgemeinde Weißkirchen. Kaltenegger und Konrad ist ein familiär geführter Betrieb in zweiter Generation.