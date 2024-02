Seit mehr als 30 Jahren ist der gemeinnützige Verein „pro humanis“ in der Sozialbegleitung für psychisch erkrankte Menschen aktiv. Das bedeutet: Ehrenamtliche Sozialbegleiterinnen und Sozialbegleiter unterstützen Betroffene dabei, ihren Alltag zu meistern. Und zwar mit Gesprächen und gemeinsamen Unternehmungen (Spaziergänge, Kaffeehausbesuche, Konzerte, ... ). Die Treffen finden einmal in der Woche statt und dauern in der Regel ein bis zwei Stunden.

„Durch den sozialen Kontakt und die Stärkung des Selbstvertrauens werden für die Menschen wieder ein Anschluss an die Gesellschaft, ein Leben in Selbstständigkeit, eine Verbesserung ihrer Lebensqualität möglich“, heißt es vonseiten des Vereins, der seinen Sitz in Graz hat. Aktuell sind steiermarkweit rund 300 geschulte ehrenamtliche Sozialbegleiter (236 Frauen, 61 Männer) bei „pro humanis“ tätig. Im Murtal sind 16 Ehrenamtliche im Einsatz.

Kostenlose Ausbildung

Wer Interesse an einer Begleitertätigkeit hat, kann eine kostenlose Ausbildung im Umfang von 40 Stunden in Anspruch nehmen. Der nächste Schulungsdurchgang startet am 26. April in Graz, außerdem finden in den Bezirken regelmäßig Weiterbildungen statt.

Mehr Informationen finden Sie unter www.prohumanis.at. Natürlich können sich auch Betroffene an den Verein wenden, die Sozialbegleitung findet vertraulich und kostenlos statt. Telefonisch ist „pro humanis“ unter Tel. (0316) 827 707 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 13 Uhr erreichbar.