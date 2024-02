Mit anonymen Anschuldigungen konfrontiert ist das steirische Landesfeuerwehrkommando. In den vergangenen Monaten sind Schreiben mit diversen Vorwürfen aufgetaucht. Das hat Landeskommandant Reinhard Leichtfried bei seinem Jahresempfang in Lebring am Donnerstag von sich aus angesprochen, ohne näher auf deren Inhalte einzugehen.