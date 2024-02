„Oh, wie schön, die ersten Blumen!“ – Dass der Frühling naht und die Menschen in Murtal-Murau dies kaum erwarten können, wurde am Valentinstag im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in der Judenburger Burggasse offensichtlich: Bereits in den frühen Morgenstunden kamen Leser, die sich über Primeln und Narzissen freuten. Dabei ließ sich sogar ein Muster beobachten – Männer griffen zu den (roten) Primeln, während die Damen die Frühlingsfarbe Gelb der Narzissen bevorzugten.