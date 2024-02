„Endlich ist in der Gesellschaft angekommen, wie wertvoll der Beruf Elementarpädagogik sei“, freute sich Direktorin Irmgard Greinix in ihrer Begrüßungsrede. Auch Landtagspräsidentin Manuela Khom betonte in ihren Grußworten, dass das Berufsbild der Kindergartenpädagogin an Wertschätzung gewonnen habe. Es sei wichtig, dass es nicht nur für die Kinder eine gute Ausbildung gebe, sondern auch für die Pädagoginnen gute Rahmenbedingungen geschaffen werden, so Khom. „Ihr 22 Damen seid für die Region und die Obersteiermark ganz wichtige neue Kindergarten-Pädagoginnen und ich bedanke mich für eure Entscheidung“, wandte sich die Zweite Landtagspräsidentin Gabriele Kolar dann an die Absolventinnen. Seitens der Bildungsdirektion sprach Roman Scheuerer der Bafep für ihr Kolleg Lob für die „exzellente Qualität“ aus.