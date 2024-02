Als „Canada“ bezeichnete der Stamm der Irokesen einst ein Dorf oder eine Siedlung. Dass das nach Russland zweitgrößte Land der Welt also ausgerechnet Kanada heißt, ist ein ziemlich gewagtes Understatement. Kanada ist 120 Mal so groß wie Österreich und besteht zu 90 Prozent aus Wildnis. Hier glitzern mehr Seen als im gesamten Rest der Welt, Bären grasen mitunter am Straßenrand, Highways flimmern bis zum Horizont und von 40 Grad heißen Sommern bis zu arktisch kalten Wintern ist hier alles möglich. Es ist eines der faszinierendsten Länder dieser Erde. Fotokünstler Wolfgang Fuchs hat nun seine zahlreichen Kanada-Reisen zu einer einzigen Show zusammenfasst: „Canada - Sehnsuchtsplätze im Großformat“.