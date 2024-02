20,9 Millionen Euro: Diese stattliche Fördersumme steht 2024 jenen zur Verfügung, die in der Steiermark einen Heizungstausch vornehmen wollen. Mehr noch: Sollte dies nicht ausreichen, wird aufgestockt, so Landesrätin Ursula Lackner bei einer Pressekonferenz in der Energieagentur Obersteiermark, die sich rund um den Heizungstausch gedreht hat. Wieso das Thema so wichtig ist? Lackner sprach den Klimaschutz an – aber auch die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, die man natürlich nicht mehr will.