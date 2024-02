„Ich bin hier 2017 eingezogen, und schon in der ersten Woche ist eine tote Katze vor meinem Haus auf der Straße gelegen, zusammengeführt von einem Schnellfahrer.“ Richard Obermeier keucht bei dieser Schilderung im LKH Judenburg, es schmerzt beim Reden. Kein Wunder bei vier gebrochenen Rippen. Dazu sind Schien- und Wadenbein jeweils zweimal gebrochen. Ein Auto hat den 51-Jährigen in der Nähe seines Hauses in Knittelfeld-Floßländ erfasst.