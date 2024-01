Gegen 21:30 Uhr brach in einem Lokal in der Knittelfelder Innenstadt ein Brand aus: Aus bisher ungeklärter Ursache entwickelte sich das Feuer mitten in der Gaststätte. Wie die Feuerwehr berichtet, wurden die Gäste geistesgegenwärtig vom Personal in Sicherheit gebracht. 38 Mann der Feuerwehr Knittelfeld und Apfelberg konnten den Brand unter schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle bringen, schildert Einsatzleiter Hauptbrandinspektor Arnold Schlick von der Feuerwehr Knittelfeld. Nachdem der Brand gelöscht werden konnte, wurde der verrauchte Bereich mit einem Hochdrucklüfter rauchfrei gemacht, erklärt Schlick weiter. Nach einer Stunde konnten die beiden Feuerwehren, Rotes Kreuz und Polizei den Einsatz beenden. Verletzt wurde zum Glück niemand.