Mit einem Riesenslalom und Slalom wurde die Raiffeisen-Bezirkscup-Rennserie der Alpinen am Kreischberg und in Krakauebene fortgesetzt. Von der Bambini- bis zur Jugendklasse waren insgesamt rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Sekunden- und Punktejagd. Für die klaglose Rennabwicklung auf perfekt präparierten Pisten sorgten die Rennleiter Michael Kaiser (USV Kreischberg) und Christian Würger (Union Krakauebene). Aktuell führen Isabella Auinger (120 Punkte), Julian Kamper (125), Laura Opresnik (120), Timo Maximilian Thanner (130), Lea Steinwidder (120), Jonas Marak (115), Emelie Wölfl (125), Maximilian Leinfelllner (125), Larissa Widenschek (115), Nico Müllner (115), Lara-Sophie Kargl (75), Lisa-Marie Honis (50), Paul Ambrosch (70) und Jakob Marak (53) ihre Altersklassen als Gesamtführende an und tragen das Gelbe Trikot. Der SV Skiclub Gaal (2006 Punkte) ist derzeit vor Union Oberwölz-Lachtal (1239) und USV Kreischberg (1204) die Nummer eins in der Vereinswertung. Fortgesetzt wird der Bezirkscup am 4. Feber 2024 mit einem Slalom am Mirtlerhang in Gaal.