„Das Wochenende rund um den 20. Jänner scheint österreichweit zwei Höhepunkte zu haben: Kitzbühel und GrebenZEHN”, schmunzelt Fritz Sperl, „Hausherr” und Bürgermeister von St. Lambrecht. Denn bereits die offizielle Eröffnung der neuen Gondelbahn im Skigebiet Grebenzen im Vorjahr fiel auf das gleiche Datum wie die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel. Was die beiden Skigebiete an diesem Tag noch verbindet: feine Pistenverhältnisse bei strahlendem Sonnenschein.