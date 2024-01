Zu einem Fahrzeugbrand kam es am 16. Jänner auf der S36 zwischen den Abfahrten Knittelfeld Ost und Feistritz. Wenige Minuten nach dem Notruf trafen 14 Mann der Feuerwehr Knittelfeld sowie Rotes Kreuz und Polizei an der Einsatzstelle ein und begannen unter schwerem Atemschutz mit den Löscharbeiten. Der Pkw stand in Vollbrand.