Passend zur an Veranstaltungen reichen närrischen Faschingszeit kam es dieser Tage in Knittelfeld zu einem Treffen von Faschingsgilden aus dem Bezirk Murtal sowie aus Pernegg und Weiz. Gildenkanzler Mario Krenn konnte im Haus der Vereine Vertreter dieser Gilden sowie der Stadtgemeinde begrüßen. Ebenfalls mit von der Partie: Das Landesprinzenpaar Prinzessin Franziska I. und Prinz Hermann I.. Das neue Prinzenpaar der Faschingsgilde Knittelfeld sind Prinzessin Michaela I. und Prinz Christian II. Bürgermeister Harald Bergmann musste den Rathausschlüssel an das neue Prinzenpaar übergeben.