„Person im Fahrzeug eingeklemmt“: So lautete am 13. Jänner die Alarmmeldung für die Feuerwehr. Dementsprechend rückten gegen 18.20 Uhr gleich 55 Mann der Feuerwehren Spielberg, Farrach und Zeltweg zu einem Unfall auf der S 36 aus. Auch Helfer des Roten Kreuzes und die Polizei waren rasch an der Unfallstelle zwischen den Abfahrten Zeltweg West und Zeltweg Ost in Fahrtrichtung Wien.