Der Bildung und Förderung von jungen Menschen widmen sich die EU-Programme „Erasmus+“ und „Europäischer Solidaritätskorps“. An vorbildhafte Teilnehmer an diesen Programmen wurde vor Kurzem Auszeichnungen vergeben. Eine internationale Jury, bestehend aus 17 Mitgliedern aus vier Ländern, hat die Bewerbungen bewertet. Verliehen wurden die Awards vor Kurzem in Wien, dabei wurde das Gymnasium Judenburg mit dem Erasmus+-Award in der Kategorie „Schulbildung“ ausgezeichnet. Es gibt an der Schule etwa ein eigenes Wahlpflichtfach, das sich mit Europathemen beschäftigt.