Das Wetter hält sich am heutigen Freitag an die Prognosen: Seit den frühen Morgenstunden schneit es im Oberen Murtal unablässig. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer brauchten daher in der Früh deutlich länger in die Arbeit als gewohnt.

Autobahn-Abfahrt blockiert

Der Schnee ließ zudem viele Straßen zu echten Rutschbahnen werden. Einige Fahrzeuge kamen dabei von der Straße ab. Bei der S 36-Abfahrt Zeltweg Ost blieb etwa ein Sattelschlepper hängen und verursachte damit einen Rückstau bis auf die Schnellstraße. Auch an vielen anderen Stellen kam es zu Staus bzw. war ein Vorankommen nur deutlich langsamer als gewöhnlich möglich.

Hilfe aus dem Süden

Die Straßenmeistereien sind ebenso seit Stunden im Einsatz, um die Fahrbahnen zu räumen. Schon im Vorfeld erstellte etwa das Land Steiermark einen Plan, der den Hilfseinsatz von Kräften aus der West-, Süd- und Oststeiermark vorsah. Keine gröberen Verspätungen gibt es momentan im Zug- und lokalen Busverkehr. Auch die Feuerwehren melden nur kleinere Einsätze wie umgefallene Bäume oder eben hängengebliebene Fahrzeuge. Das Ende des Schneefalls wird derzeit für Nachmittag prognostiziert: Dann sollen aus den Flocken Tropfen werden, sprich Regen einsetzen, der bis zum 23. Dezember anhalten soll. Wirklich trocken soll erst wieder der 24. Dezember, der Heilige Abend, werden.

Derzeit schneit es entlang des ganzen Alpenhauptkamms stark - wie diese Karte mit Schneehöhen zeigt © www.kachelmannwetter.com

Es ist bereits das zweite Mal in diesem Winter, dass das Murtal mit starkem Schneefall zu kämpfen hat: Am ersten Adventwochenende beschädigte der schwere Schnee sogar Strommasten und -leitungen samt Stromausfall in weiten Teilen der Region.