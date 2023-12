„Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust“, schrieb Goethe in seinem Meisterwerk „Faust“. Eberhart Schweighofer aus dem Murtal übertrumpft Faust in dieser Hinsicht – ihm wohnen nach eigenen Angaben sogar drei Seelen inne: die des Musikers, des Musikwissenschaftlers und des Kulturanthropologen. Diese drei Seelen halfen ihm bei der Aufarbeitung des Materials für sein neues Buch „Die Steiermark als musikalische Inkubationslandschaft – Von Ulrich von Liechtenstein zu Luigi Dallapiccola“.