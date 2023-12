Stromausfall hin oder her: Der Lionsclub Murau lud am Samstag zu seinem Adventsingen. Vizepräsident Sebastian Pintar begrüßte bei Kerzenschein die Besucherinnen und Besucher, die trotz Stromausfall und Wintereinbruch diese Feierstunde in der Stadtpfarrkirche Murau nicht versäumen wollten. Folgende Mitwirkende haben auf die Weihnachtszeit eingestimmt: die Köflacher Streich, der Perstl Viergesang, Laura Brachmaier auf ihrer Harfe, der Kinderchor der Volksschule und der Musikschule Murau sowie der MGV Stadl an der Mur.