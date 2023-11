Reges Interesse herrschte an der Gemeindeversammlung am Donnerstag in Murau. Zahlreiche Murauerinnen und Murauer lauschten den Ausführungen von Bürgermeister Thomas Kalcher und nutzten anschließend die Gelegenheit zur Diskussion. Diese drehte sich vorrangig um das teils umstrittene Projekt Tieranger, doch dazu später mehr.