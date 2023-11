Aktiv sein: So lautete das inoffizielle Motto des heurigen Tags der offenen Tür an der HLW Fohnsdorf: Denn neben einem Infostand hieß es gleich bei mehreren Stationen für interessierte Jugendliche mitmachen: So gab es etwa „Berufscoaching“ via Millionenshow oder eine „Bilderbox“ mit Fotos von Erasmus- beziehungsweise Sprachreisen nach Italien, Frankreich, Deutschland, Dänemark oder Irland, vor denen sich die Jugendlichen ablichten lassen konnten. Im Naturwissenschaftsunterricht wurden Bubbletea-Perlen und Knetseife hergestellt.