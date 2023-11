Die Teufenbacher Keramikkünstlerin Angelika Fritz lädt am 24. (15 bis 20 Uhr) und 25. November (9 bis 12 Uhr) zum „Weihnachtsmarkt für Selbermacherinnen und Selbermacher“. Ort des Geschehens ist Fritz‘ Atelier in der Teufenbacher Kirchgasse sowie die Kirchgasse davor selbst – wie bereits beim vergangenen Mittsommermarkt. Wenn das Wetter mitspielt – ansonsten verlagert sich der Markt in die ehemalige Bahnhofhalle.