Am Sonntag, 19. November, umrahmte der Kirchenchor Weißkirchen die Cäcilienmesse in der Pfarrkirche. Damit wurde einerseits der Schutzheiligen des Kirchengesanges gedacht und andererseits das 100-jährige Bestehen dieser Singgemeinschaft gefeiert. Pfarrer Gerald Wimmer bedankte sich bei allen Sängerinnen und Sängern - insbesondere aber bei der Organistin und Chorleiterin, Marianne Diethard, wie auch bei Obmann Helmut Leitner. Mit einer Agape am Kirchplatz klang die Feierlichkeit aus.