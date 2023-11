Massiven Schaden hinterließ Freitagabend ein Brand in einem Zeltweger Restaurant. Kurz vor 20 Uhr hatte ein Mann zwei Beamte vor der Polizeiinspektion Zeltweg alarmiert: In einem nahegelegenen Restaurant war ein Brand ausgebrochen. Auf den Brand aufmerksam geworden war dieser durch einen Stromausfall: Als er Nachschau hielt, bemerkte er die Flammen in der Küche.