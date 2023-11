Am Dienstag, 14. November, kam es zu einem tierischen Vorfall auf der S 36: Auf der Murtal Schnellstraße befand sich ein Stier - die Straße musste für rund eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der Vorfall ereignete sich auf der Höhe St. Lorenzen bei Knittelfeld in Fahrtrichtung Wien. Wie das Tier auf die Straße gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Man erzählt sich, dass es von einem Tiertransporter aus auf die Fahrbahn gelangt sein soll. Jedenfalls soll es einen Schussbefehl gegeben haben: Ein Jäger, der zufällig in der Nähe gewesen ist, hat dem Vernehmen nach das Tier erschossen.