Manche Menschen kommen einer gerichtlichen Ladung nicht nach. So auch in diesem Fall zur Verhandlung am Judenburger Bezirksgericht. Die Hauptverhandlung wird in Abwesenheit der Angeklagten durchgeführt. Die Zeugin wird aufgerufen. Sie ist Lehrerin, hatte für ihre Klasse im September 2022 einen Ausflug geplant, wofür 280 Euro pro Kind zu bezahlen waren. Die Angeklagte meldete ihren Sohn an, dieser fuhr mit - bezahlt wurde bisher jedoch nichts.