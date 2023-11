Lange war die „Weinothek“ von Hannes Mossauer in St. Marein-Feistritz ein Geheimtipp. Das hat sich geändert: Wer sein jährliches „Aufweindl‘n“ miterleben will, muss sich frühzeitig um Karten bemühen. Die Weinverkostung am Sonntag, 5. November, mit rund 150 Gästen war Wochen vorher ausgebucht. Kein Wunder, gilt Mossauer als Top-Weinkenner; vor seiner Rückkehr in seine Heimat Feistritz war er unter anderem Chefsommelier im der Nobelherberge Arlberg Hospiz Hotel mit legendärem Weinkeller.