Beim Punkt „Das möchte ich einmal werden“ schrieb Sabrina Liska schon als Volksschulkind in ein Freundebuch: „Ballerina und Autorin“. Sie hat zwar bis 2017 Ballett getanzt, dann wegen einer Operation aufgehört. Mit Ballerina wurde es also nichts, aber Autorin, das hat geklappt. Ein Buch mit wahren Geschichten aus ihrem Leben („Symphonie meines Lebens“) hat sie schon vor Jahren veröffentlicht. Dann wandte sie sich dem Genre Fantasy zu, hat auch hier einen Roman geschrieben, der allerdings noch in der Schublade liegt. Doch nun ist wieder ein Buch der gebürtigen Großlobmingerin auf dem Markt: „Be my light“ heißt es, gehört zu dem bei jungen Erwachsenen beliebten Genre „New adult“.