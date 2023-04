Und dann bebte die Erde in Gloggnitz. In einer Tiefe von fünf Kilometern kam es am Donnerstag, dem 30. März, zu einem Erdbeben in der Nähe von Wiener Neustadt. Die Gemeinde Gloggnitz ist vielen auch durch die Bauarbeiten am Semmering-Basistunnel bekannt. Die naheliegende Frage in den Tagen danach: Ist der Semmering-Basistunnel durch Erdbeben gefährdet?